Deputado Gilmar Carvalho defende trabalhadores da Saúde na Alese









10/06/21 - 05:18:06

O deputado estadual Gilmar Carvalho se posicionou nesta quarta-feira, 9, a favor de todos os projetos pautados pela presidência do Poder Legislativo Estadual, com exceção do Projeto de Lei que trata sobre a gratificação da atividade médica.

De acordo com o parlamentar, falta a inclusão de benefício semelhante para os demais trabalhadores da Saúde.

“Eu concordo com a luta dos médicos, eu concordo com a gratificação para os médicos, mas meu posicionamento contrário para o projeto é uma forma de protesto pelo fato de que os demais trabalhadores da Saúde não estão sendo beneficiados pelo mesmo projeto”, registrou.

O deputado completou dizendo que não aceita segregação. “Ou para todos, para nenhum, nunca, mas para todos é um apelo que eu faço”, afirmou Gilmar.

Por ascom/Gilmar