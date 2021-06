DEPUTADO LUCIANO BISPO RECEBE EMPRESÁRIOS DO RAMO DE COMBUSTÍVEIS









10/06/21 - 13:44:37

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo recebeu na manhã desta quinta-feira, 10, representantes da empresa paulista PRD Formuladora de Combustíveis, que está se instalando no município de Barra dos Coqueiros.

Na oportunidade deputado Adailton Martins (PSD), informou que a empresa transformadora de combustíveis que será instalada vai intensificar a geração de empregos no município.

“A expectativa é da geração de 800 empregos diretos e mais de 500 empregos indiretos; será o crescimento do estado de Sergipe através de mais um empreendimento na Barra dos Coqueiros e hoje trouxemos os empresários para apresentar ao presidente da Assembleia Legislativa, junto com o prefeito Alberto Macedo e logo mais teremos uma reunião com o governador Belivaldo Chagas para apresentar esse grande empreendimento que está vindo para o estado de Sergipe”, comemora Adailton Martins.

De acordo com o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, a empresa a princípio vai oferecer a oportunidade de empregos para a população do município. “Serão 600 empregos na fase de construção e mais 1.000 empregos depois de construída, sem contar com os benefícios dos impostos. Estamos lutando para que esse sonho se torne realidade, pois graças a Deus nosso município foi escolhido e estamos esperando o empreendimento de braços abertos”, destaca.

O presidente da PRD, Edgar Rufino da Silva, informou que o mercado de combustível é muito dinâmico. “Por ser dinâmico, precisa ter algumas características em termos de evolução. O trabalho da PRD Formuladora é um subsídio comercial para formatar e fortalecer os contratos de combustíveis. A empresa trabalha nessa área desde 2017, para equacionar todos os pontos de importação de combustível; um produto de mercado para se importar, onde se tem uma variação cambial com os aspectos da volumetria e a tancagem primária para descarregar o combustível. A formulação não é uma refinaria; ela tem a licença pra fazer produção de diesel”, explica.

Edgar Rufino acrescentou que existe uma deficiência de estocagem no estado. “Sergipe seria um estado intermediário em aproximação com os outros estados do Nordeste. Estamos com esse projeto aqui há quase três anos e agora estamos fazendo um trabalho junto ao governo e com os homens públicos municipais e estaduais. O estado de Sergipe passa de importador, com a reformuladora instalada na Barra dos Coqueiros, para exportador beneficiando não só o povo sergipano como um todo”, acrescenta.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza