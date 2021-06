DIVULGADA A FOTO DO SUSPEITO NO DESAPARECIMENTO DO CABELEIREIRO ‘DON’









10/06/21 - 12:36:51

Em continuidade às investigações sobre o desaparecimento do cabeleireiro Claudom Alves Feitosa, a Polícia Civil divulgou a identificação de um suspeito envolvido no caso, que ocorreu no último sábado (5), em Nossa Senhora das Dores. O foragido foi identificado como Francismar de Almeida Santos, conhecido como “Francis”.

De acordo com a delegada Maria Zulnaria, foram feitas buscas complementares que identificaram um local onde havia equipamentos que foram roubados da vítima. “A equipe esteve em vários locais e, em um deles, que poderia ter sido utilizado como cativeiro, foram encontrados três aparelhos de televisão, roubados da casa da vítima”, detalhou.

“O resultado da diligência não deixa dúvidas sobre o envolvimento de Francismar de Almeida Santos no desaparecimento do cabeleireiro”, complementou a delegada Maria Zulnaria, responsável pelas investigações do roubo na casa da vítima e também do desaparecimento de Claudom Alves Feitosa.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à localização do cabeleireiro e também do suspeito envolvido no desaparecimento dele podem ser repassadas pela população por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP