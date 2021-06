EMPRESA EM EXPANSÃO ESTÁ COM 70 VAGAS DE EMPREGOS EM SERGIPE









10/06/21 - 10:04:17

Seguindo seu processo de expansão e crescimento, a telecom Brisanet está com processo seletivo aberto para o preenchimento de cerca de 70 vagas de empregos em Sergipe, somente para este mês de junho. Para todo o Nordeste, a empresa está contratando mais de 600 pessoas. As oportunidades são, inclusive, acessíveis também às pessoas com deficiência. O montante é distribuído nos sete estados da região onde a telecom atua: Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

O processo seletivo para o preenchimento das vagas é todo online e através do site: https://www.brisanet.com.br/, na aba “Trabalhe Conosco”. No site da Brisanet o candidato tem acesso a todas as vagas disponíveis e a possibilidade de realizar a inscrição na vaga mais adequada ao seu perfil.

De acordo com a Diretora de Pessoas da Brisanet, Marcela Abelenda, desde janeiro de 2021 a Brisanet está contratando uma média de 300 pessoas por mês. “A expansão do alcance dos serviços da empresa é latente e está diretamente ligada à geração de emprego”, afirma. Só em 2020 a Brisanet contratou mais de 2.800 pessoas e atualmente tem um quadro de funcionários composto por mais de 6 mil pessoas.

Dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, mostram que a Brisanet é a quinta operadora com mais acessos de banda larga do Brasil. A telecom nordestina soma cerca de 700 mil assinantes. Além disso, também de acordo com a Anatel, a Brisanet agora ocupa o terceiro lugar geral nas assinaturas de internet por fibra óptica no país e lidera o ranking no quesito satisfação geral em todo o país no quesito banda larga fixa.

Sobre a Brisanet

Com 22 anos de mercado, a Brisanet é sediada na cidade de Pereiro (CE) e atua como provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel. A telecom nordestina promove inclusão social e tecnológica e, atualmente, já atende em mais de 200 cidades nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, totalizando cerca de 700 mil assinantes, com uma estrutura de rede firmada em seu próprio cinturão digital de fibra óptica.

Fonte Destaque Noticias