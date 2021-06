Enem 2021: Inep libera resultado de solicitação de isenção da taxa









10/06/21 - 14:44:00

Os participantes ainda poderão apresentar recursos contra o resultado entre os dias 14 e 18 de junho

Nesta quarta-feira, 9 de junho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o resultado das solicitações de isenção de taxa e justificativa de ausência para o Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem 2021). Os participantes ainda poderão apresentar recursos contra o resultado entre os dias 14 e 18 de junho. As respostas serão liberadas pelo Inep no dia 25 de junho.

O Enem isenta do pagamento da taxa os estudantes de escolas públicas matriculados em 2021 e os que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou particulares com bolsas integrais, com renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família. Inscritos no CadÚnico do Governo Federal também podem pedir o benefício.

Os participantes que foram beneficiados com a isenção no Enem 2020 e não compareceram às provas devem justificar o motivo da falta para tentar novamente o benefício. O Inep aceita como justificativa a comprovação de assalto, acidente de trânsito, casamento, morte na família, maternidade ou paternidade, privação de liberdade, internação ou repouso médico entre outros.

Inscrições do Enem 2021

Independentemente do resultado dos pedidos de isenção, todos os interessados em participar do Enem 2021 devem se inscrever no exame, entre os dias 30 de junho a 14 de julho. A taxa para quem não pediu ou teve isenção aprovada é de R$ 85.

Provas do Enem

O Inep vai aplicar as provas da versão impressa e digital do Enem 2021 nos mesmos dias e as provas terão o mesmo conteúdo, diferentemente da edição passada, que teve provas e datas diferentes. Veja como as provas são divididas:

1º dia: Redação + 45 questões de Linguagens e Códigos + 45 perguntas de Ciências Humanas

2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza + 45 perguntas de Matemática

Veja o cronograma completo do Enem 2021:

Inscrições: 30 de junho a 14 de julho

Fim do prazo de pagamento: 19 de julho

Atendimento especializado: 30 a 14 de julho

Resultado do atendimento especializado: 27 de julho

Nome social: 19 a 23 de julho

Resultado do nome social: 30 de julho

Provas: 21 e 28 de novembro