FÁBIO HENRIQUE APRESENTA PROJETO PARA DOAÇÃO DE MÁSCARAS PELO SUS









10/06/21 - 15:25:10

“É importante que a população, principalmente a mais pobre, receba máscaras. É um utensílio obrigatório em todo o território nacional, que salva vidas e, mesmo sendo de custo baixo, muito brasileiro não possui dinheiro nem para comprar um pão. E entre comprar o alimento ou a máscara, vai optar por comprar o pão”, com esse argumento o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) apresentou o Projeto de Lei (PL 2130/2021) que propõe a distribuição gratuita de máscaras pelo Sistema Único de Saúde – SUS, durante sessão plenária, nessa quinta (10).

No Brasil, a Covid-19 já contaminou 17 milhões de brasileiros e provocou mais de 470 mil mortes. “Indiscutivelmente a vacina é a solução para o problema, mas não há o imunizante para todos os brasileiros. O ritmo de vacinação do Brasil ainda é bastante lento e, não havendo a vacinação, a prevenção é a melhor saída”, defendeu o deputado.

Fábio Henrique ressaltou que as doações de máscaras além de levar em conta a questão financeira, também proporciona o fator didático. “Iremos incentivar as pessoas a utilização da máscara descartável se ela for distribuída gratuitamente pelo SUS e mostrar a importância delas enquanto durar a Pandemia”, detalhou.

Por Henrique Matos