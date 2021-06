FCDL ENLUTADA POR MORTE DO EMPRESÁRIO DA HUTEBA, HUMBERTO TELES BARRETO









10/06/21 - 12:26:28

A FCDL/Sergipe expressa os mais profundos sentimentos de pesar à família de Humberto Teles Barreto, que presidiu a CDL/Aracaju nos anos 1979/80. Ele faleceu hoje e era considerado um dos empresários mais conceituados do varejo sergipano, no ramo de armarinho.

O comerciante Humberto Teles Barreto foi fundador da Huteba, que se tornou uma referência no comércio sergipano, com duas lojas existentes até hoje, na av. Ivo do Prado e av. sete de setembro, nas imediações da rodoviária velha, em Aracaju.

Edivaldo Cunha e toda diretoria da FCDL lamentam mais esta perda “irreparável” para o varejo sergipano, ao tempo que estendem os sentimentos e conforto à família do empresário, rogando a Deus que possa consolar a todos neste momento delicado e difícil da vida.

Fonte e foto assessoria