Laranjeiras é destaque nacional por apresentar melhorias na Educação









10/06/21 - 16:22:56

O Portal CENPEC destacou os avanços da Educação em Laranjeiras neste ano de 2021. Desde o mês de agosto do ano passado, os municípios que fazem parte do Programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE), uma iniciativa do Instituto Votorantim com parceria técnica do Cenpec e outras instituições, vêm realizando esforços para minimizar os impactos da pandemia e combater o abandono escolar.

Em 2020, as escolas municipais registraram uma perda significativa de alunos, tendo em vista que os estudantes ficaram praticamente o início do ano todo sem atividades. O ensino remoto só foi implantado em setembro. Com a nova equipe e algumas estratégias adotadas pela nova gestão municipal, a realidade já é bem diferente e Laranjeiras conseguiu 822 matrículas para este ano letivo, que se iniciou em maio, totalizando 4.102 alunos.

A matéria publicada no portal Cenpec Educação, ressalta também que as estratégias adotadas pela Prefeitura estão sendo fundamentais para conseguir os avanços, entre elas, a adesão ao Busca Ativa Escolar (Unicef) e a campanha Matrícula Premiada. As equipes das secretarias de Educação e Assistência Social têm feito visitas domiciliares, procurando conhecer quem são as crianças que estão fora da escola e quais os motivos por não estarem matriculadas. Nesse trabalho de busca ativa, ficou constatado que há muitos adultos que não terminaram o ensino médio. Isso fez com que a Prefeitura abrisse vagas de Educação de Jovens e Adultos não só para o período noturno, mas também diurno.

A formadora do PVE no município, Maria Helena Bertolini Bezerra, vê muito progresso em todo esse processo, principalmente na forma como os técnicos da Educação têm aprendido a se organizar. “Vejo muito potencial em Laranjeiras, porque a Secretaria agrega muita gente boa e com experiência. Houve um crescimento gigantesco em pouco tempo no sentido da delimitação de papeis e no investimento necessário nessas pessoas, para que as ações aconteçam. Se é preciso realizar formação ou fazer parcerias, eles se planejam para que isso aconteça. Toda a equipe tem mais noção do seu papel e, com isso, as coisas estão caminhando”, disse.

CENPEC

O CENPEC Educação é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o desenvolvimento de projetos, pesquisas e metodologias voltados à melhoria da qualidade da educação pública e a incidência no debate público. O CENPEC atua em parceria com escolas, espaços educativos de caráter público e iniciativas destinadas ao enfrentamento das desigualdades – e desenvolve ações que contribuem para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, formação de profissionais de educação, ampliação e diversificação do letramento e fortalecimento da gestão educacional e escolar.

Acompanhe a matéria completa em: https://www.cenpec.org.br/noticias/esforcos-para-minimizar-os-impactos-da-pandemia-e-combater-o-abandono-escolar

Midiando Comunicação/ASCOM PML.