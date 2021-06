A parceria entre Setur e BPtur, envolve também o Sindicato dos Guias de Turismo









Na manhã desta quinta-feira,10, a Secretaria do Turismo em parceria com o Batalhão de Policiamento Turístico (BPtur) iniciou o ciclo de palestras para 28 cadetes da Polícia Militar, convocados pelo Governo do Estado de Sergipe, que passarão pelo Batalhão como complemento às suas formações e receberão instruções técnicas sobre legislação turística e os principais atrativos de Sergipe.

O ciclo de palestras com os alunos da Polícia Militar sobre a segurança pública como indutor do desenvolvimento turístico, acontece todas as quintas-feiras, durante nove semanas, como afirma o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto. “Estamos atendendo o convite do comandante do BPtur, Tenente Coronel Gladstone, em parceria com o Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe (SINGTUR/SE). Serão fornecidas informações sobre a legislação turística e os principais produtos turísticos de Sergipe. Em todo mundo, policiais são sempre uma importante e segura fonte de informação para turistas. Nessas palestras, eles irão receber, além das informações, um amplo material informativo para que possam aprofundar seus conhecimentos. É uma parceria com nossos bravos policiais para atender melhor sergipanos e turistas”, informou o secretário.

O Tenente Coronel, Gladston, reforça a importância da segurança pública e do turismo andarem de mãos dadas. “Essas palestras se tornam muito úteis, pois o turismo é um dos pólos que movimenta a economia de Sergipe. O turista, se sentindo seguro, vai procurar sempre o estado como destino. Nós temos o curso de formação de oficiais, em andamento, e estaremos recebendo a cada semana, três alunos desses 28, que vão aprender a rotina do Batalhão. É importante se inteirar mais sobre a segurança pública relacionada ao turismo, a nossa preocupação é justamente dar uma segurança maior ao turista, para que ele chegue no seu estado e divulgue Sergipe”, finalizou o comandante do BPtur.

As palestras serão realizadas pelo Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe (SINGTUR/SE), que esteve representado por sua presidente Irma Karla, Elias Silva e Acácia Azevedo.