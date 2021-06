O mês de junho chegou e mesmo sem está nos palcos em Aracaju









10/06/21 - 10:54:56

Eita que o mês de junho chegou e mesmo sem está nos palcos, quem está arrasando é o cantor e sanfoneiro, Mimi do Acordeon. Além do lançamento do EP Cultivar, o sanfoneiro será atração nos principais festejos juninos on-line, de Sergipe. Mimi estamos ansiosos por suas participações com autêntico forró pé de serra. Sucesso e muita saúde.

Fonte e foto assessoria