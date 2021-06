O QUE DIZ ALESSANDRO E EDUARDO SOBRE O CONVITE DE UEZER MARQUEZ









10/06/21 - 18:20:26

O senador Alessandro Vieira ainda (Cidadania) disse nesta quinta-feira (10), que não fez nenhuma avaliação e tem portas abertas em vários partidos, disse ainda que ” são muitas alternativas possíveis”.

Alessandro deixou claro que pode afirmar sobre o que decide e faz: ” sobre algum que alguém fala, não posso afirmar”.

Alessandro apesar de expor possibilidade de deixar o Cidadania ainda não está tratando sobre filiação em outras siglas, embora já tenha recebido convites para ingressar em outros partidos, mas ainda não definiu sobre isso, o que pode acontecer mais adiante.

Recebeu o convite– já o presidente regional do PSDB em Sergipe, ex-senador Eduardo Amorim, confirma que recebeu o convite do presidente do Patriota, Uezer Marquez, para filiar-se à sua sigla, assim como já aconteceu com outras legendas. Entretanto, Eduardo acha cedo para tratar do assunto, e para falar em mudanças de legenda, e se mostra satisfeito com o PSDB.

Sobe o comando de Eduardo Amorim, em 2020 o PSDB aliou-se ao Cidadania em Aracaju para apoiar a delegada Daniele Garcia à prefeita de Aracaju cedendo inclusive os stúdios do partido para que a então candidata fizesse as gravações do seu programa eleitoral. Além disso, o PSDB foi um dos primeiros a apoiar a candidatura de Daniele à prefeitura de Aracaju.

Conversa com Alckmin– Eduardo Amorim conversou com ex-governador de São Paulo, Geraldo ALckmin do seu partido, que quer disputar o governo de 2022 daquele estado. Entretanto, ainda há dúvidas de que será pelo PSDB. Durante a conversa ocorrida por telefone, no dia do aniversário de Eduardo, ele disse ao ex-senador de quem é amigo : ” para o partido que eu for quero que você vá também” .

A tendência de Eduardo é ficar no PSDB e deve acompanhar Alckmin para a sigla que ele for, entretanto, acha muito cedo para falar sobe o assunto, mas isso não lhe tira a possibilidade de ingressar em outro partido, dependendo do momento pré-eleitoral. Eduardo se recupera bem das complicações da Covid-19.