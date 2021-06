Operação policial cumpre seis mandados de prisão contra grupo suspeito de crimes









10/06/21 - 07:14:25

Uma operação policial está ocorrendo desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (10), em Estância.

A “Operação Candeal”, tem o intuito de desarticular associação criminosa relacionada com a prática de diversos crimes violentos no município de Estância e em cidades circunvizinhas. As investigações foram coordenadas por equipes da Delegacia Regional de Estância.

As investigações iniciaram há cerca de oito meses e se concentram no bairro Candeal, onde estão sendo cumpridos a maioria dos mandados de prisão. Durante os levantamentos, foram identificadas as práticas dos crimes de homicídios tentados e consumados, tráfico ilícito de drogas, porte e comercialização de arma de fogo e munições, roubos, dentre outros crimes.

Bem próxima da BR-101, a comunidade do Candeal vinha sofrendo muito com os crimes praticados pelos investigados. Os criminosos não se importavam nem mesmo com os familiares que por lá moravam.

Foram expedidos seis mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão. A maioria dos investigados têm mandados de prisão pelos crimes de tráfico e homicídios. Foram feitas buscas com os cães farejadores e o Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública (GTA) fez sobrevoos para

identificar foragidos.

A ação conta com policiais da Delegacia Regional de Estância, da Coordenadoria das Delegacias do Interior (Copci), de diversas Delegacias do interior, do 6o Batalhão da Polícia Militar, do Canil da PM, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

Informações e foto SSP