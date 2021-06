ARACAJU ANUNCIA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA AS PESSOAS COM 48 ANOS









10/06/21 - 06:35:11

A Prefeitura de Aracaju avançará na vacinação contra a covid-19 e dará início à imunização dos aracajuanos com idade acima de 48 anos, a partir desta sexta-feira, 11. Nesta nova etapa, também poderão receber a primeira dose pessoas com deficiência permanente grave, a partir de 40 anos, e trabalhadores da Educação, que atuam nos ensinos Superior, Profissionalizante, e na Educação de Jovens e Adultos. A atualização do calendário municipal foi divulgada nesta quarta-feira, 9, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais. Até o momento, a capital sergipana já vacinou 173.285 pessoas, o que corresponde a 26,06% da população.

“Anunciamos hoje uma grande notícia sobre a vacinação. Vamos ampliar a imunização para as pessoas em geral, acima de 48 anos, trabalhadores da Educação dos ensinos Superior, Profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos, além de pessoas com deficiência permanente grave, a partir de 40 anos. Com isso, damos um grande passo na vacinação da nossa cidade. Além disso, aumentamos o número de Unidades Básicas de Saúde, de pontos de apoio e ampliamos as equipes de vacinação, o que nos permitirá ganhar ainda mais agilidade. Basta verificar a sua data, os locais disponíveis, e se vacinar. Quanto mais vacinarmos, mais eficácia teremos no combate ao coronavírus”, destacou Edvaldo.

A vacinação do novo público ocorrerá de forma escalonada e começará nesta sexta-feira, 11, pelos aracajuanos de 55 anos. No sábado, 12, será a vez dos cidadãos de 54 anos e no domingo, 13, daqueles que têm 53 anos. Já na segunda-feira, 14, serão vacinadas as pessoas de 52 anos, na terça-feira, 15, as de 51 anos e na quarta-feira, 16, avançará para as de 50 anos.

Na quinta-feira, 17, serão vacinados os cidadãos de 49 anos e, por fim, na sexta-feira, dia 18, quem possui 48 anos. Todas as pessoas que fazem parte destas faixas etárias deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Para receber a primeira dose da vacina, os profissionais da Educação devem se cadastrar no Portal da Vacina e anexar documentação que comprove o vínculo com a unidade de ensino na qual atuam.

Já as pessoas com deficiência permanente grave (auditiva, visual, motora e mental), que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir dos 40 anos, podem optar pelo cadastro no “VacinAju”, ou se dirigir a uma das Unidades Básicas de Saúde disponíveis e pontos de apoio, com apresentação de relatório médico.

Pontos de vacinação

Para organizar o fluxo e evitar aglomerações, a Secretaria da Saúde de Aracaju disponibilizará 17 Unidades Básicas de Saúde para a vacinação deste público: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); UBS Cândida Alves (rua São João); UBS Adel Nunes (bairro América); UBS Amélia Leite (bairro Suíssa); UBS Joaldo Barbosa (bairro América); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Anália Pina (conjunto Almirante Tamandaré); UBS Roberto Paixão (bairro 17 de Março); UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); UBS Oswaldo e Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Eunice Barbosa (bairro Porto Dantas); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); e UBS Carlos Hardman (bairro Soledade).

Os cidadãos poderão se dirigir, ainda, a um dos seis pontos fixos, nos seguintes locais: Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro 18 do Forte); Estação Cidadania (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves). Além disso, a população poderá optar pelo drive-thru, instalado no Parque da Sementeira, e pelo auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, bairro Siqueira Campos, ambos após o cadastro no site “VacinAju” e liberação do código autorizativo.

Cada UBS contará com duas equipes de vacinação durante a semana e três equipes de vacinação no fim de semana. Já os pontos de vacinação terão quatro equipes em todos os dias da semana. Com a ampliação das equipes, a imunização ganhará agilidade.

Segunda dose

A Prefeitura também dará continuidade à aplicação da 2ª dose da Astrazeneca, seguindo o intervalo de 90 dias entre as doses. O reforço poderá ser recebido nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Eunice Barbosa (bairro Porto Dantas); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); e UBS Carlos Hardman (bairro Soledade). A 2ª dose também será disponibilizada nos seis pontos fixos.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Fonte: AAN