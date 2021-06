PREFEITURA DE ARACAJU MONITORA PASSAGEIRA QUE DESEMBARCOU DO REINO UNIDO









10/06/21 - 05:58:08

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está monitorando uma mulher que veio do Reino Unido, país com casos da variante Delta do Sars-Cov-2, conhecida como variante indiana. A pessoa desembarcou na capital na segunda-feira, dia 7.

O órgão municipal foi informado pelo Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde do Estado de Saúde (CIEVS) nesta quarta-feira, 9. De imediato, foi estabelecido contato com a pessoa, dada orientação de isolamento de 14 dias, uso de máscara e distanciamento social. A equipe do Aracaju pela Vida foi até a residência da jovem para realizar coleta de RT-PCR em todos os familiares. No local, foram testadas cinco pessoas. Além dos familiares, a jovem teve contato com o taxista que fez o seu transporte na chegada à capital. Por isso, a Secretaria está fazendo o mapeamento para identificá-lo e tomar as medidas necessárias e fazer o devido acompanhamento.

Nesta quinta-feira, 10, a equipe do Aracaju pela Vida retornará ao endereço para monitoramento.

Caso

A jovem aracajuana embarcou dia 5 de junho em voo saindo do Reino Unido, local com mais de mil casos confirmados da variante, com conexão em Madri e em Guarulhos, São Paulo.

Medidas sanitárias

A Secretaria Municipal da Saúde está finalizando estratégias que dificultem a entrada da nova variante de preocupação em Aracaju. Entre as primeiras ações estão o aumento da fiscalização no aeroporto e na rodoviária, e maior número de testagens nesses locais de acesso à cidade.

Classificada como B.1.617, essa é a quarta cepa considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ‘variante de preocupação’.

“Por esse alerta mundial, desde o início da semana estamos montando estratégias com base nos conhecimentos técnicos da Anvisa e da Revisa, a fim de possibilitar que Aracaju promova um maior controle sanitário. Discutimos as primeiras estratégias, como aumento de ações em pontos de entrada de turistas, como o aeroporto e a rodoviária. Assim que validarmos o Plano de Enfrentamento com o prefeito Edvaldo Nogueira, vamos anunciar para a população”, pontua Waneska.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga