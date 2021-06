Prefeitura de Santana reforma creche em situação de abandono e reinaugura em cinco meses









10/06/21 - 11:34:32

A Prefeitura de Santana do São Francisco entregou à comunidade a realização de um sonho na manhã da última quarta-feira, 9, com a reforma geral da Creche Leonor Franco. Em um trabalho conjunto com as secretarias de Educação e de Obras, a gestão deu uma cara nova à instituição de ensino e de acolhimento de crianças de seis meses a três anos de idade, com a reestruturação e readequação de todo o ambiente.

Presente no ato de reinauguração, o prefeito Ricardo Roriz (PSD) destacou o curto tempo de realização da obra. Foram pouco menos de cinco meses desde o início da sua gestão, a constatação de necessidade de reforma, a obra e a sua conclusão.

O prefeito também ressaltou que as atividades no local serão reestabelecidas já a partir desta sexta-feira, 11, no formato híbrido (com atividades remotas e presenciais).

“Quando encontramos esse prédio, ele não era apropriada para o ensino de crianças. Fizemos a separação entre pré-escola e creche, organizamos e reformamos para que pudéssemos dar qualidade de ensino a essas crianças. Era inaceitável a forma que estava o prédio na época em que chegamos aqui e agora vocês podem perceber que temos uma estrutura adequada para receber crianças de todas as classes”, argumentou Ricardo Roriz.

De acordo a secretária de Educação, Svetlana Ribeiro, a reforma da creche foi uma das prioridades da sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Educação nos primeiros meses de atuação. Ela informou ainda que, além das melhorias de infraestrutura, secretaria iniciou um processo de reformulação do plano pedagógico e de ensino das crianças atendidas pela creche para garantir um melhor ensino-aprendizagem.

“Resolvemos dar como prioridade na educação a reforma dessa creche. O objetivo era tornar esse espaço, enfim, prazeroso e que atendesse as expectativas das crianças de seis meses a três anos de idade”, completou.

Por Innuve Comunicação