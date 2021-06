Presidente do Patriotas diz que ida do ex-senador Eduardo Amorim “será bem Vinda”









10/06/21 - 15:15:48

O Presidente Estadual do Patriota em Sergipe, Uezer Licer Mota Marques, disse em nota que a possível venda do ex-senador Eduardo Amorim ao PSDB, será bem-vinda. “Quero que Eduardo sinta-se em casa, se desejar vir para o PATRIOTA. Nosso time lhe receberá de braços abertos”, disse o presidente do Patriotas.

Para ele, a possível chegada do senador Alessandro Vieira ao PSDB não deixará Eduardo Amorim confortável na sigla. “A política é muito cíclica, e esse fato novo que está prestes a acontecer que será a possível chegada de Alessandro no PSDB, que com certeza, não deixará Eduardo Amorim confortável na sigla”.

Na nota, Uezer diz que “Emília Corrêa tem uma boa relação com ele, e ao sabermos do que está rolando nos bastidores, entramos em contato com a nacional, e firmamos que faria o convite para o ex-senador mais votado da história de Sergipe, que pode ser nosso candidato ao Governo, ao Senado ou a Câmara Federal através do nosso partido, de pronto, eles disseram que “é uma boa ideia”.

Ele conclui e diz que “eu já me antecipo em dizer que será uma satisfação enorme receber o Eduardo aqui no PATRIOTA. Ele reune características que nós preservamos”.