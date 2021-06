PRESO HOMEM QUE EXPLODIU BOMBA NA BOCA DE CACHORRO EM PORTO DA FOLHA









10/06/21 - 15:54:37

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de maus-tratos a animal, que resultou na morte de um cachorro. O autor do crime, que ocorreu no bairro Baixada, em Porto da Folha, foi preso e o caso foi registrado na Delegacia Plantonista de Propriá. O suspeito foi identificado como José Ilto dos Santos.

De acordo com as informações policiais, um homem teria segurado a boca de um cachorro enquanto outro acendia uma bomba na boca do animal. Diante da comunicação, a Polícia Militar iniciou as buscas e, constatando o crime, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi feito o Auto de Prisão em Flagrante.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias de crimes praticados contra os animais sejam repassados por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido. Os casos de flagrantes também podem ser direcionados à Polícia Militar, por meio do telefone 190.

SSP