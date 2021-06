Procon/SE divulga pesquisa de preços para o Dia dos Namorados

Foram verificados os valores dos itens mais procurados para presentes na data do dia 12 de junho

O Procon/SE divulgou nesta quarta-feira, 9, a pesquisa de preços com itens mais procurados para presentes no Dia dos Namorados, que, neste ano, acontece no próximo sábado, 12. Dentre os itens que tiveram os preços pesquisados pela instituição estão buquê de flores, cesta de café da manhã, perfumaria, jantares e chocolates.

De acordo com o levantamento feito pelo Procon/SE, o preço do buquê de flores contendo seis unidades variou entre R$ 50 e R$ 100. Já o valor do buquê de flores contendo 12 unidades apresentou uma variação entre R$ 80 e R$ 140. A cesta de café da manhã tradicional foi encontrada custando entre R$ 130 e R$ 150.

A pesquisa também reuniu valores de diversos kits contendo itens de perfumaria. Os preços variam levando em consideração o conteúdo do produto e a marca. O menor preço encontrado foi de R$ 89,90, mas podendo chegar até R$ 153,90. O preço do chocolate varia entre R$ 19,90 e R$ 69,90, também levando em consideração a marca e o tipo do produto.

O levantamento do Procon/SE também verificou os preços dos restaurantes. O valor encontrado para um rodízio no jantar foi de R$ 79,90 por pessoa. Há preços para jantares especiais que variam entre R$ 130 e R$ 175. O preço dos moteis também apresenta variação que vai de R$ 27 a R$ 185 de acordo com o local.

A lista completa com os valores pesquisados pode ser visualizada aqui.

Fonte e foto ASN