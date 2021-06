SÃO CRISTÓVÃO PRETENDE LIBERAR VACINAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA DE 18 ANOS OU MAIS









10/06/21 - 16:42:35

A prefeitura de São Cristóvão pretende realizar a vacinação contra a covid-19 de todas faixas etárias (18 anos ou mais) até o próximo dia 05 de julho. A ampliação das faixas etárias foi definida através de um calendário divulgado nesta quinta (10).

Neste sábado (12) a vacinação inicia com as pessoas de 48 anos ou mais e no domingo (13) segue com as pessoas de 46 anos ou mais. Aos finais de semana a vacinação ocorrerá em 3 pontos: UBS Massoud Jalali (Rosa Elze), UBS Jairo Texeira (Centro) e Escola Glorita Portugal (Eduardo Gomes).

O calendário de abertura das faixas etárias para vacinação prevê a ampliação estando condicionado e podendo sofrer alteração conforme a chegada de novas doses.

Confira o calendário de vacinação contra a covid-19 em São Cristóvão:

DATA DE VACINAÇÃO – COVID -19 FAIXA ETÁRIA 12/06/2021 48 anos ou mais 13/06/2021 46 anos ou mais 14/06/2021 46 anos ou mais 15/06/2021 46 anos ou mais 16/06/2021 45 anos ou mais 17/06/2021 44 anos ou mais 18/06/2021 43 anos ou mais 19/06/2021 40 anos ou mais 20/06/2021 38 anos ou mais 21/06/2021 37 anos ou mais 22/06/2021 36 anos ou mais 23/06/2021 35 anos ou mais 24/06/2021* – 25/06/2021 33 anos ou mais 26/06/2021 30 anos ou mais 27/06/2021 28 anos ou mais 28/06/2021 27 anos ou mais 29/06/2021* – 30/06/2021 25 anos ou mais 01/07/2021 24 anos ou mais 02/07/2021 23 anos ou mais 03/07/2021 21 anos ou mais 04/07/2021 19 anos ou mais 05/07/2021 18 anos ou mais

Novos locais de vacinação covid-19 em São Cristóvão

A vacinação será realizada a partir desta segunda-feira (14) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de São Cristóvão, durante a rotina de vacinação estabelecida em cada território. Nas unidades que possuem sala de vacina, a vacinação ocorrerá todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16.

Nas demais Unidades que não possuem sala de vacina, as vacinas contra a covid-19 serão disponibilizadas conforme calendário específico, o mesmo estabelecido anteriormente nas escolas que eram pontos de vacinação. Lembrando que as escolas do município não estarão mais vacinando após a migração para as Unidades de Saúde. Apenas a escola Glorita Portugal permanece vacinando a população no bairro Eduardo Gomes.

Confira o pontos de vacinação nas UBS a partir de segunda-feira (14):

PONTO DE VACINAÇÃO com vacina de segunda a sexta-feira PONTO DE VACINAÇÃO Bairro Dias de funcionamento Masoud Jalali Jardim Universitário/Barreiro Seg, Ter, Qua, Qui, Sex Mariano Nascimento Rosa Maria Seg, Ter, Qua, Qui, Sex ESCOLA GLORITA PORTUGAL Eduardo Gomes Seg, Ter, Qua, Qui, Sex UBS Jairo Teixeira Centro Seg, Ter, Qua, Qui, Sex Irônia Maria Aragão Prado Romualdo Prado Seg, Ter, Qua, Qui, Sex UBS Sinval José de Oliveira São Gonçalo Seg, Ter, Qua, Qui, Sex Dr. Raimundo Aragão Divineia Seg, Ter, Qua, Qui, Sex PONTO DE VACINAÇÃO com calendário específico PONTO DE VACINAÇÃO Bairro Dias de funcionamento EMEF Raimundo Francisco dos Santos (escola) Luis Alves Seg,Qua,Sex Antônio Florêncio Tijuquinha Seg, Qua, Sex

Vacinação nos fins de semana:

Nos finais de semana serão 3 pontos de vacinação: UBS Massoud Jalali (Rosa Elze), UBS Jairo Texeira (Centro) e Escola Glorita Portugal (Eduardo Gomes), sempre das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Nos povoados haverá vacinação volante conforme programação da equipe de saúde do território.

Documentação necessária

Para se vacinar é preciso apresentar comprovante de residência de São Cristóvão, documento de identidade, e CPF ou Cartão SUS.

Da assessoria