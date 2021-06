Sargento da PM de Sergipe ameaça de morte ex-companheira









10/06/21 - 10:45:42

O sargento da Polícia Militar identificado como Nelson Dias do Santos, é acusado de ameaçar a ex-companheira, de quem está separada há mais de um ano.

Um áudio divulgada no programa Impacto, na Rádio Jornal, na manhã desta quinta-feira (10) mostra as ameaças. “Se ligue! Tô te avisando. Eu não sou sozinho não. Se eu souber que você tá com outra pessoas, mato você e ele”, disse o sargento no ar. Ele ainda completou. “Vou esmagar um por um”.

Durante o programa, o radialista e deputado Gilmar Carvalho afirmou que irá aguardar uma posição do comando da Polícia Militar sobre o caso, mas até o momento não houve uma posição.