SEGURPRO ABRE VAGAS DE EMPREGO PARA VIGILANTES NO ESTADO DE SERGIPE









10/06/21 - 13:26:37

As oportunidades são para vigilantes horistas e intermitentes com início imediato em 21 municípios. Ao todo no Brasil, serão disponibilizadas mais de 400 vagas.

A SegurPro, empresa de tecnologia e segurança patrimonial do Grupo Prosegur, anuncia a abertura de 31 vagas de emprego no estado com início imediato. As oportunidades oferecidas vêm para somar com o setor de segurança privada nas áreas de vigilantes horistas e intermitentes. Ao todo, a empresa disponibilizará 409 vagas em outros 11 estados.

As oportunidades são para a capital Aracaju com 6 vagas e outros 20 municípios, sendo eles: Itabaiana (2), Porto da Folha (2), Própria (2), Simão Dias (2), Tobias Barreto (2), além de Nossa Senhora do Socorro, Aquidabã, Arauá, Boquim, Canindé de São Francisco, Carira, Estância, Lagarto, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Poço Verde, Riacho das Dantas, Ribeirópolis e Tomar do Geru, todas com uma vaga.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar pelo site https://www.segurpro.com.br/trabalhe-conosco até o dia 30 de junho. Para participar do processo seletivo, é necessário ter o 2º grau completo e disponibilidade de horários.

As etapas do processo seletivo incluem a análise dos pré-requisitos necessários para a vaga, entrevistas por vídeo chamada e, por fim, a contratação dos selecionados.

Sobre a Segurpro:

A SegurPro oferece consultoria e tecnologia de ponta para prover soluções customizadas em segurança para atender qualquer tipo de cliente. Possui uma equipe de mais de 35 mil profissionais altamente capacitados, operando em todos os 26 estados brasileiros e atendendo clientes de todos os setores. É a única empresa de segurança em sua área de atuação que está presente em todo o território nacional. A SegurPro é o braço de segurança patrimonial do Grupo Prosegur no Brasil, referência global no setor de segurança privada que possui mais de 40 anos de expertise. Para mais informações, acesse www.segurpro.com.br

Por Taynara Duarte