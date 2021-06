Sergipe está entre os 20 Estados com 99% de ocupação de leitos de UTI, apesar das mortes estarem sobe controle









10/06/21 - 21:34:18

Segundo informação do Instituto Fiocruz divulgado pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, Sergipe está em os vinte Estados Brasileiros sem leitos de UTI com 99% de ocupações. A Fiocruz alerta para o risco de falta de atendimento, de pessoas infectadas nos hospitais públicos e privados.

Segunda-feira (07), o Faxaju Online publicou com exclusividade a informação de escassez de leitos de UTIs de Sergipe. A matéria diz o seguinte: ” aumenta o número de pessoas infectadas pela Covid-19 que espera vaga em quarto de UTI. Segundo informou nesta segunda-feira (07) um membro importante do Comitê Científico, dez pessoas esperam vagas nos hospitais privados e 79 nos hospitais públicos, quanto a Secretaria da Saúde trabalha para montar mais 20 UTIs no Hospital São José”.

Faxaju Online publicou ainda : a mesma fonte diz que “a sorte é a redução do número de mortos, mas se continuar o aumento diários de casos não haverá vagas nos hospitais, e muita gente que for infectada vão ter que esperar em frente aos hospitais”. Perguntado se o Comitê iria adotar novas medidas restritivas, ele perguntou: “para quê, se o povo não cumpre”.

Disse mais: ” só se fosse lookdown! Com a Polícia nas ruas prendendo quem descumprisse as ordens determinadas. Só assim seria possível manter o povo em isolamento, disse e explicou: “mas o momento não é para isso e nem o governador Belivaldo Chagas está disposto a adotar novas medidas restritivas, muito menos tão fortes quanto o lookdown, porque, em razão da desobediência da sociedade”.