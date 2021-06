Siga a orientação dos astros e acerte no presente do Dia dos Namorados









10/06/21 - 09:21:42

Shopping Jardins apresenta sugestões de itens especiais inspiradas nos signos do zodíaco para você surpreender o “mozão”

Quem nunca fez um pedido a uma estrela cadente pensando no amor? Ou mesmo consultou o horóscopo do crush para saber se o match teria futuro? Segundo a astrologia, a posição dos corpos celestes no momento do nascimento pode revelar traços importantes da personalidade de cada um.

É neste clima de misticismo e descontração que o Shopping Jardins brinda os casais com sugestões de presentes para o Dia dos Namorados. As opções estão disponíveis nas lojas físicas em Aracaju (SE) e na plataforma digital Shopping Jardins Online.

Para ajudar os casais, os produtos são apresentados nas redes sociais do empreendimento (@ShoppingJardins) de acordo com os elementos que regem os signos do zodíaco – fogo, terra, ar e água.

Signos do fogo

Os arianos, leoninos e sagitarianos costumam ser entusiastas, criativos e donos de uma autoestima louvável. Itens que proporcionam praticidade e favorecem a beleza, acessórios poderosos e peças em tons quentes, como vermelho, laranja e amarelo ou até um azul intenso, que evocam força, paixão e entusiasmo, costumam agradá-los. Vestido em crepe listrado da BluK, pulseira de aço da Convex e regata em moletom da Hering são algumas das opções.

Signos da terra

Em geral, os taurinos, virginianos e capricornianos são pessoas práticas, com forte capacidade de realização e com os pés na realidade. Peças confortáveis, itens personalizados, eletroeletrônicos funcionais, objetos em tons terrosos, azuis e verdes mais escuros e tudo o que fizer referência à natureza são ótimos presentes. Bota em couro Democrata, pulseira com medalha do signo A Pérola Joias e calça jeans Mitchell integram as sugestões.

Signos do ar

As pessoas nascidas sob os signos de gêmeos, libra e aquário costumam ser curiosas, valorizam a sociabilidade e são guiadas pela razão. A dica é presenteá-las com um bom livro, smartphone ou dispositivos tecnológicos de ponta, artigos relacionados à música e às artes em geral ou peças em tons solares e românticos como amarelos, rosas e violetas. Algumas opções são camisa xadrez em linho Aleatory, sandália salto alto Dinni e saia pareô UV Action.

Signos da água

Os cancerianos, escorpianos e piscianos costumam ter as emoções à flor da pele. Presentes com mensagens afetuosas, underwear sedutora, livros de arte, artigos com toque artesanal, objetos para o lar ou mesmo um jantar a dois costumam agradá-los. A cartela de cores vai do branco aos tons das águas mais profundas, passeando pelo prata, lilás e cinza. Algumas das opções são T-shirt signos Clube Melissa, calcinha tanga Hope e mochila turquesa Sestini.

Atendimento presencial e online

O Shopping Jardins está funcionando, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e para acolher a todos com segurança, mantém mais de 40 protocolos sanitários. Neste momento, o limite de acesso está restrito a 50% da capacidade do empreendimento. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência no mall, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços das lojas.

Para quem prefere realizar as compras no conforto de casa, a plataforma Shopping Jardins Online oferece mais de 7 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia.

A ferramenta atende a todos os bairros de Aracaju e está disponível para os sistemas Android ou iOS e no site shoppingjardinsonline.com.br. É possível incluir artigos de diferentes lojas e restaurantes em um único pedido e, acionando a função “presente”, a compra é entregue no endereço indicado, sem identificação do valor.

O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 75. O tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora e o delivery de produtos acontece em duas horas.

Foto: Divulgação

Da assessoria