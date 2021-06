Talysson pede ação do estado para impedir crise no setor leiteiro









10/06/21 - 16:18:38

A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou na sessão mista desta quinta-feira, 10, indicação de número 230/2021, de autoria do deputado estadual Talysson de Valmir, PL, que solicita ao governo do estado que seja articulado, junto aos empresários da Bovinocultura em Sergipe, o reajuste no preço do leite adquirido dos produtores rurais. O deputado alerta para uma iminente crise no setor, tendo em vista a alta dos insumos na produção, que já beira os 100%.

Talysson destaca que a bovinocultura de leite desenvolveu-se em Sergipe na região do semi-árido, sendo o município de Nossa Senhora da Glória o maior produtor estadual. Os municípios circunvizinhos a Glória, como Frei Paulo, Carira, Nossa Senhora Aparecida, Monte Alegre e Feira Nova também apresentam produção destacada. A produção na região de Glória é, na sua maioria, de pequenos produtores, porém, existem também médios e grandes produtores de leite. A maior parte da produção estadual é direcionada para a produção queijeira. O queijo coalho produzido em Glória e região é comercializado em todo o estado e inclusive exportado para estados vizinhos.

“Ocorre que, devido ao aumento no preço dos insumos necessários para a produção do leite, de forma especial o milho, cujo preço foi elevado em quase 100%, tem acontecido um empobrecimento dos produtores de leite, visto que o preço de venda não acompanha este aumento. Essa situação pode levar a uma interrupção ou redução na produção leiteira, que pode gerar uma crise no setor. Desta forma, é necessária a urgente intervenção do poder público estadual para encontrar caminhos que levem a um acordo de melhoria do preço entre os produtores e os empresários do setor”, enfatiza o parlamentar. Com a aprovação, a indicação será encaminhada ao governador Belivaldo Chagas e ao secretário de Estado da Agricultura, André Luiz Bonfim Ferreira.

