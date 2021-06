TENTATIVA DE CONTROLE: JOÃO DANIEL REPUDIA PROPOSTA DE VOTO IMPRESSO









10/06/21 - 05:21:17

A proposta de voto impresso foi repudiada pelo deputado João Daniel (PT/SE), durante a sessão da Câmara Federal nesta quarta-feira, dia 9. O tema foi debatido numa Comissão Geral na Casa na manhã de hoje, com a participação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Roberto Barroso, diante das várias propostas que tramitam na Câmara de alteração da legislação eleitoral, entre elas a que trata da impressão dos votos.

O deputado João Daniel ressaltou sua grande preocupação com relação a essa questão. Segundo ele, o Brasil e o mundo sabem e reconhecem que temos um dos sistemas eleitorais mais seguros e modernos. Segurança essa que foi destacada pelo presidente do TSE durante a Comissão Geral, ao afirmar que nosso sistema eleitoral eletrônico é seguro, transparente e auditável. “O que está ocorrendo é que Bolsonaro sabe que será derrotado nas eleições de 2022. Ele sabe que não terá condições de vencer as eleições porque é uma farsa, uma mentira, com uma política da enganação e da morte. Ele sabe que enganou a população para se eleger e agora precisa montar um novo esquema, por isso diz que as eleições eletrônicas não são seguras”, afirmou.

O parlamentar reafirmou sua confiança no sistema eleitoral eletrônico atual, que levou o Brasil a ser respeitado e a ser reconhecido internacionalmente pela segurança da forma como realiza as eleições no país. “Não à impressão do voto. As cédulas impressas, como quer Bolsonaro, é para as milícias e seu poder atuarem para controlar o voto. Nosso apoio ao nosso atual sistema de eleições eletrônicas, ao TSE e a todos os funcionários da Justiça Eleitoral”, finalizou o deputado.

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por Edjane Oliveira