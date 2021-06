Vigilância Sanitária conscientiza estudantes sobre cuidados contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Vigilância Sanitária, realizou, na manhã desta quinta-feira, 10, uma ação de conscientização sobre os cuidados com a Covid-19 em uma escola particular da zona sul da capital. As instruções foram voltadas ao público infantil em período letivo.

Duas profissionais da Vigilância Sanitária dialogaram com os alunos, de sala em sala, sobre a função do órgão e reforçaram a necessidade do uso de máscaras, da higienização das mãos e do distanciamento social, além da vacinação contra o coronavírus.

“As crianças são as que mais sofrem com a pandemia porque perderam um pouco do convívio na escola, a socialização. E esse retorno precisa ser feito com cuidado. A ação foi satisfatória, as crianças conseguem levar facilmente essas informações sobre prevenção para o ambiente familiar, sobre este momento que estamos passando”, destacou Flávia Almeida, gerente de Engenharia de Arquitetura da Vigilância Sanitária Estadual.

Para a diretora da escola, Roberta Monteiro Alves, a iniciativa da Vigilância foi produtiva. “A fiscalização não é adversária, é parceira. Vem para ajudar. Se todos seguirem as regras direito, é bom para todo mundo. É uma parceria, chegaram como amigos. Passa segurança a todos e só traz benefícios, foi uma ação que veio para somar”, celebrou.

Além da fiscalização corriqueira em bares, restaurantes e outros estabelecimentos, intervenções desta natureza acontecerão novamente nas redes pública e privada, à medida que o retorno às aulas avance no estado.

Foto: Flávia Pacheco