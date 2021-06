PRESO POR DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA EXPEDIDA A FAVOR DE EX-COMPANHEIRA

Na manhã de hoje (11), policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva no bairro Coroa do Meio, na capital.

Segundo as informações policiais, inconformado com a separação, ele persegue a ex-companheira desde o ano de 2018. O investigado já foi preso em flagrante por descumprir a medida protetiva anteriormente e, recentemente, voltou a descumpri-la mais uma vez, razão pela qual a delegada da unidade especializada representou pela sua prisão preventiva, a qual foi decretada no dia 9 de junho.

Na Deam, podem ser registrados crimes de ameaças, lesão corporal, assésio, estupro, casos de violência doméstica, tentativa de homicídio, dentre outros. A mulher vítima de algum tipo de violência pode acionar a polícia por meio do Ciosp – 190, ou mesmo do 180, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, um serviço público, gratuito e confidencial oferecido pela Secretaria Nacional de Políticas do Governo Federal.