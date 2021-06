Apontado como um dos maiores criminosos do Baixo São Francisco morre em confronto









Policiais civis de Propriá localizaram, na manhã desta sexta-feira (11), José Augusto Cerqueira, conhecido como como “Gugu”. Ele também se identificava como “Hugo”, “Gustavo” e “Paulo”, tendo inclusive identidades falsas. O suspeito é investigado por homicídios, tráfico de drogas e roubos.

No momento da abordagem policial, o investigado portava um revólver de calibre .38. Ele também estava com duas identidades falsas, que estavam em uma mochila. O suspeito também levava substância idêntica à maconha e uma balança de precisão.

A operação foi coordenada pelos delegados Ruidiney Nunes e Fábio Allan Pimentel. Segundo o delegado Ruidiney Nunes, José Augusto era investigado por homicídios, tráfico de drogas e roubos, tendo cinco mandados de prisão preventiva expedidos contra ele.

O criminoso era muito conhecido na região do Baixo São Francisco, por seus delitos em Propriá, Malhada dos Bois e em Itabaiana. Ele estava sendo procurado pela Polícia Civil desde 2018, quando foi determinada sua prisão preventiva por homicídio.

Desde então, o investigado conseguiu fugir de alguns cercos policiais e continuava a cometer delitos. Na abordagem policial, ele reagiu, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil agradece a colaboração da população e informa que qualquer atividade criminosa pode ser informada por meio do Disque-Denúncia, no telefone. O sigilo do denunciante é garantido.

