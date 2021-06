AUTORIZADA DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DE LAGARTO PELA LOURIVAL BAPTISTA









11/06/21 - 10:57:23

Com investimentos de R$ 8.186.927,39, a duplicação contempla desde o entroncamento da SE-170, que liga os municípios de Lagarto a São Domingos, ao entroncamento da mesma Rodovia (SE-170), ligando os municípios de Lagarto à Riachão do Dantas

O governador Belivaldo Chagas autorizou o início dos serviços de duplicação da entrada da cidade de Lagarto pela Rodovia Lourival Baptista, no Centro Sul Sergipano, nesta sexta-feira (11). Com recursos provenientes do Tesouro Estadual, a obra será executada pelo governo do Estado, com investimentos de R$ 8.186.927,39, e é mais uma obra do Pró-Rodovias, um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe.

“Ficamos felizes em anunciar o início dessa obra que, fortalecerá o comércio de Lagarto e a economia da região ao facilitar o acesso a umas das cidades mais importantes do interior de Sergipe. A nova entrada da cidade era um anseio antigo da população e, também, facilitará o escoamento da produção agrícola, de carga e pecuária entre Lagarto e os municípios vizinhos.”, afirmou o governador Belivaldo Chagas.

Devido aos altos índices de disseminação da Covid-19 na cidade de Lagarto, apresentados pelo Comitê Técnico-Científico de enfrentamento à pandemia, e avaliando a possibilidade de gerar aglomeração em decorrência da importância da obra, o governador Belivaldo Chagas decidiu não realizar a solenidade presencial para a assinatura da ordem de serviço da obra, no entanto, os serviços da duplicação serão iniciados normalmente.

A obra

São 2,02 km de rodovia, compreendendo o trecho do entroncamento da SE-170, que liga os municípios de Lagarto a São Domingos, e o entroncamento da mesma Rodovia (SE-170), ligando os municípios de Lagarto à Riachão do Dantas.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto Santos, o volume de obras terá início ainda neste mês. “Os próximos 15 dias serão de montagem de canteiro de obra, mobilização e topografia. É uma obra que marcará a infraestrutura urbana de Lagarto, elevará a autoestima da população do município e proporcionará conforto, segurança e agilidade aos condutores que nela trafegam diariamente”, informou o gestor da Sedurbs.

A pista compreende 18 metros de largura, sendo 6 metros da pista de rolamento (duas pistas de 3 metros cada), passeio com 1,50 metro de cada lado, ciclovia no canteiro central com largura de 3 metros, 2 referentes ao acostamento, com 1 metro cada. E será utilizado o total de 5.015 toneladas Concreto Asfáltico Usinado a Quente – CAUQ. A intervenção será contratada e fiscalizada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). A empresa responsável pela obra será a Torre Empreendimentos Rural e Construções LTDA.

Foto Marcos Rodrigues