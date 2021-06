O BNB seleciona dois projetos para o melhor uso de água e saneamento em Poço Redondo, Gararu e Baixo São Francisco









11/06/21 - 14:40:40

Edital selecionou dois projetos em Sergipe, coordenados pelo Instituto de Desenvolvimento. Vale do Cotinguiba e pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Na Região, são 15 projetos escolhidos

Quinze projetos, no valor total de R$ 4,85 milhões, foram selecionados no Edital Fundo de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci) 02/2020 – Água e Saneamento – Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, lançado pelo Banco do Nordeste, em dezembro do ano passado.

Em Sergipe, foram escolhidos dois projetos: “Produção de água nos municípios de Poço Redondo e Gararu: Inserção de tecnologias sociais na recuperação e preservação das nascentes e no desenvolvimento de práticas em saneamento ambiental”, desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Vale do Cotinguiba; e o projeto Monitoramento e Biorremoção de micropoluentes emergentes de água de captação e escoamento da atividade de carnicicultura no Baixo São Francisco”, elaborado pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP).

O objetivo é desenvolver soluções para problemas históricos da Região relacionados à escassez de recursos hídricos, à irregularidade de chuvas no semiárido, à falta de conscientização para o consumo responsável e que contribuam para o uso eficiente da água, bem como para a ampliação dos serviços de saneamento básico.

As instituições selecionadas – públicas e privadas, sem fins lucrativos – receberão os recursos oriundos do Fundo em caráter não reembolsável. As iniciativas são dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ao todo, foram inscritos 142 projetos, dos quais, além dos 15 selecionados, 28 comporão o banco de classificáveis. O resultado pode ser conferido em www.bnb.gov.br/fundeci/editais.

Do Ceará, foi selecionado o “Promovendo saneamento e consumo responsável de Água”, apresentado pela Associação Cristã de Base, no qual serão investidos R$ 379,15 mil. A ideia é difundir e replicar tecnologias sociais que promovem o saneamento e o uso eficiente de água. Outro objetivo é contribuir com a educação ambiental de agricultores familiares, visando à sustentabilidade dos recursos hídricos nas comunidades rurais de Brejinho, Engenho da Serra, Araticum e Riacho Fundo, localizadas no município de Crato.

O apoio financeiro varia de R$ 60 mil a 400 mil a cada projeto selecionado, que possui prazo para execução do trabalho de 6 a 36 meses. O recurso é aproveitado de acordo com a natureza do projeto, e pode ser destinado à aquisição de equipamentos e material permanente, materiais de consumo, incluindo-se serviços de terceiros e recursos humanos, entre outros.

Os projetos selecionados pelo Edital Fundeci 02/2020, do Banco do Nordeste, abordam aspectos sobre educação ambiental e participação social para promover a melhoria da gestão da água e de saneamento. Contemplam gestão integrada dos recursos hídricos, proteção e restauração de ecossistemas relacionados com a água, técnicas de trabalhos em terra e/ou de manejo do solo relacionadas à preservação e/ou recuperação de recursos hídricos e avaliação científica de tecnologias sociais voltadas para o saneamento básico/esgotamento sanitário.

Também abrangem questões relacionadas à inovação de produtos, processos ou serviços associados à distribuição de água, uso eficiente e sustentável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, coleta de resíduos sólidos e irrigação, melhoria da qualidade da água, redução da poluição e da contaminação de rios, aquíferos e lagoas, uso de tecnologias sociais de convivência com o semiárido relacionadas com o acesso à água seu uso sustentável.

Fonte BNB