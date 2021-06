COVID-19: PREFEITURA DE ARACAJU AMPLIA O PÚBLICO-ALVO DA CAMPANHA









11/06/21 - 07:01:32

Seguindo a logística da campanha de vacinação contra a covid-19, nesta quinta-feira, 10, a Prefeitura de Aracaju vacinou pessoas com 56 anos, nascidas de julho a dezembro, além dos outros grupos prioritários que já faziam parte do cronograma de imunização coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Durante toda esta quinta, seja no drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira) ou nos demais pontos de vacinação, a campanha chegou a mais 3.309 pessoas, o que soma 178.875 aracajuanos vacinados contra covid-19, ou seja, 26,90% da população da capital sergipana. Do total do dia, 2.691pessoas tomaram a primeira dose e 618 foram imunizadas com a segunda.

Para Marilene Andrade, de 56 anos, hoje foi um dia especial. “Não tinha como ser diferente. Estava muito ansiosa para receber a vacina. Aracaju está avançando na imunização das pessoas, então, quando chegar a hora de cada um, que todo mundo se vacine porque só a vacina vai nos ajudar a sair desse momento difícil”, ressalta.

Outra imunizada nesta quinta foi Marinadja Barbosa, de 56 anos, que completou as palavras de Marilene.

“A vacina é como uma libertação que vai nos ajudar a passar por essa fase. Sinto muita gratidão por ser vacinada, apesar de saber que ainda precisamos manter os cuidados. Tenho um filho de 18 anos que ainda não foi vacinado, assim como tantas outras pessoas, então, precisamos seguir com as medidas até que todas estejam imunizados, o que espero que seja bem em breve”, afirma Marinadja.

Foi com lágrimas que Bernadete Carneiro, de 56 anos, recebeu a primeira dose da vacina.

“É muita emoção. Meu choro é por todas as pessoas que querem ser vacinadas e ainda não puderam, portanto, minhas lágrimas são também um desejo de que a vacina chegue para todos. Viva a vacina, viva o SUS”, salienta entre sorrisos e lágrimas.

Ampliação

A campanha ampliará o público-alvo, a partir desta sexta, 11 , imunizando aracajuanos com idades acima de 48 anos, além de pessoas com deficiência permanente grave, a partir de 40 anos, e trabalhadores da Educação que atuam nos ensinos Superior, Profissionalizante e na Educação de Jovens e Adultos.

A vacinação do novo público ocorrerá de forma escalonada e começará pelos aracajuanos de 55 anos. No sábado, 12, será a vez dos cidadãos de 54 anos e no domingo, 13, daqueles que têm 53 anos. Já na segunda-feira, 14, serão vacinadas as pessoas de 52 anos, na terça-feira, 15, as de 51 anos e na quarta-feira, 16, avançará para as de 50 anos.

Na quinta-feira, 17, serão vacinados os cidadãos de 49 anos e, por fim, na sexta-feira, dia 18, quem possui 48 anos. Todas as pessoas que fazem parte destas faixas etárias deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Para receber a primeira dose da vacina, os profissionais da Educação devem se cadastrar no Portal da Vacina e anexar a documentação que comprove o vínculo com a unidade de ensino na qual atuam.

Já as pessoas com deficiência permanente grave (auditiva, visual, motora e mental), que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir dos 40 anos, podem optar pelo cadastro no “VacinAju”, ou se dirigir a uma das Unidades Básicas de Saúde disponíveis e pontos de apoio, com apresentação de relatório médico.

