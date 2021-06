Educação Estadual retoma aplicação de Exames Supletivos em regime especial









11/06/21 - 13:51:35

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) retoma a aplicação dos exames supletivos em regime especial, direcionada a candidatos aprovados em processo seletivo que objetivam o ingresso na Educação Superior, concurso público, admissão em trabalho e participantes do Exame Nacional de Certificação e Competências da Educação de Jovens e Adultos (Encceja), que não lograram êxito nos componentes curriculares que compõem as respectivas áreas do conhecimento. O agendamento deve ser feito por meio do endereço eletrônico/ email: diex.ded@seduc.se.gov.br.

De acordo com a diretora do Departamento de Educação (DED), professora Ana Lúcia Lima, o retorno está sendo realizado de forma gradativa e segura, respeitando todos os protocolos de saúde. “Concluímos a aplicação dos exames para os candidatos que já estavam inscritos e, nesta etapa, estamos retomando com as atividades para novos inscritos, cujas provas serão aplicadas na Escola Estadual Jacintho de Figueiredo Martins, em Aracaju”, informou ela, reforçando que o agendamento deve ser feito exclusivamente no e-mail disponibilizado pela Seduc.

No ato da inscrição, o candidato deve anexar os seguintes documentos digitalizados: Declaração que comprove aprovação no vestibular, concurso público ou convocação para assumir vaga de trabalho, com data de no mínimo 30 dias, e originais dos documentos de identificação (RG, CNH e CPF). No caso do aluno que tiver pendência no último Encceja, apresentar, além dos documentos de identificação, o boletim informando participação e notas.

O exame de certificação oferecido pela Seduc é uma avaliação voluntária e gratuita, destinada às pessoas que não tiveram oportunidade de concluir os estudos na idade curricular apropriada. Os candidatos inscritos e que vão participar da prova nesse momento de pandemia deverão comparecer ao local, dia e horário indicados no comprovante de inscrição, respeitando as normas de segurança contra a covid-19, a exemplo do uso de máscara. A apresentação de documento oficial com foto também é uma exigência para a participação no processo.

Para o professor Edson Aragão, coordenador da Divisão de Exames Supletivos da Seduc (Diex), “a retomada da oferta das provas dos exames de certificação reafirma o compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, em assegurar a jovens e adultos que estão fora da escola a possibilidade de serem avaliados e certificados em nível do ensino fundamental ou ensino médio, dando-lhes condições de continuidade aos estudos e de melhor competitividade no mercado de trabalho”.

Aplicação de exames em Itabaiana

Nesta quinta-feira, 10, a Seduc aplicou a prova dos Exames Supletivos em regime especial a 40 candidatos que pretendem concluir os estudos e obter a certificação, facilitando a inserção deles no mercado de trabalho.

A ação foi articulada pelo DED, por meio do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja) e Diex, com a Diretoria Regional de Educação do Agreste Sergipano (DRE 3), ocorrendo no Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana, atendendo a todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

Edson Aragão ressalta ainda que todos os processos de certificação dos Exames Supletivos são baseados na portaria nº 8.466/2019, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), a qual pode ser acessada pelo link: https://bit.ly/2U19Qr9. Já os conteúdos programáticos para as provas dos exames supletivos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio estão disponíveis no endereço eletrônico: www.seduc.se.gov.br/supletivo.

Assessoria de Comunicação da SEDUC