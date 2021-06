Emdagro lança edital com sete vagas para Jovem Aprendiz

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 14 a 18 de junho online ou no NAT

De 14 a 18 de junho, estarão abertas as inscrições para Jovens Aprendizes na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). A empresa lançou edital na última quarta-feira (09), tendo como objetivo o preenchimento de sete vagas. As inscrições podem ser feitas gratuitamente, através do portal maisemprego.mte.gov.br, a partir do preenchimento da ficha de inscrição, ou diretamente no Setor Operacional de Mão de Obra do Núcleo Apoio ao Trabalho – NAT (Rua Santa Luzia, nº 680, Bairro São José, Aracaju/SE), no horário das 8h às 12h.

A atividade visa ao desenvolvimento técnico-profissional, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico de jovens, visando à aquisição de conhecimentos teóricos e práticos, para inserção no mercado formal de trabalho. Integrando a cota de Aprendizagem da Emdagro, o aprendiz terá vínculo empregatício com a empresa, conforme o artigo 15 do Decreto nº 5598/05, cumulado com a parte inicial do artigo 431 da CLT. Pelas funções exercidas, receberá salário e vale-transporte, a cargo da Emdagro, a quem caberá também o recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários.

De acordo com o diretor Administrativo e Financeiro da Emdagro, Anderson Defon, para essa etapa, serão disponibilizadas 50 inscrições. Quando esse limite for atingido, o sistema será automaticamente bloqueado, independentemente da data prevista para encerramento das inscrições. “Para a realização da inscrição, é indispensável à apresentação dos documentos originais e cópias da Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Comprovante de Residência”, detalhou.

Podem participar da seleção, estudantes com idade entre 15 e 18 anos, matriculados em escolas de rede pública estadual ou municipal, que estejam cursando entre o 8º ano do Ensino Fundamental e a 2ª série do Ensino Médio no turno vespertino ou noturno. Uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada na Emdagro, na data provável de 22 de junho, às 08h, contendo 20 questões de múltipla escolha, sendo dez de Português e dez de Matemática. O edital completo pode ser acessado no link

