FORAGIDO INVESTIGADO POR TRÁFICO MORRE EM CONFRONTO EM LAGARTO









11/06/21 - 12:50:35

Equipes da Delegacia Regional de Lagarto, 1ª e 2ª Divisões, saíram em cumprimento a um mandado judicial em decorrência do tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (11). Na ação policial, foi encontrado Marcos Vinicius, conhecido como “Bê”. Ele estava no povoado Jenipapo, em Lagarto. A ação policial contou com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Grupamento Tático Aéreo (GTA)

Os policiais, ao chegarem à residência onde o investigado encontrava-se, comunicaram a presença das equipes. O investigado, no entanto, efetuou disparos contra os agentes, já da porta de entrada na residência, fugindo pelo fundo da casa e invadindo outros imóveis da localidade.

Segundo os delegados Allison Lial e Matheus Cardillo, diante da reação do investigado, a equipe da Polícia Civil realizou o cerco no quarteirão, monitorando o acesso das pessoas àquele local, bem como acionou o apoio de outras forças da Segurança Pública.

Juntaram-se à ação a equipe da Guarda Municipal de Lagarto e do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM). A atuação contou, ainda, com o apoio da aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que prestou auxílio fundamental na localização de Marcos Vinícius, conforme explicam os delegados.

As equipes contaram com a colaboração da população da localidade, que permitiu o acesso aos imóveis vizinhos, a fim de que fossem realizadas buscas para localização do foragido. Na busca em um dos imóveis, o suspeito foi encontrado e, ao notar nova aproximação da polícia, mais uma vez não obedeceu à determinação de rendição, ainda sob a posse da arma de fogo que trazia com ele. O investigado foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Fonte e foto SSP