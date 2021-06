GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS RECEBE COMENDA DA ORDEM DO MÉRITO NAVAL









11/06/21 - 15:31:29

Solenidade aconteceu na Capitania dos Portos de Sergipe durante cerimônia alusiva ao 156º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo

Na manhã desta, sexta-feira, 11, o governador Belivaldo Chagas recebeu a comenda da Ordem do Mérito Naval no Grau de Grande Oficial do Quadro Suplementar da Ordem, concedida pela Marinha do Brasil. O ato ocorreu durante cerimônia alusiva ao 156º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo – Data Magna da Marinha, organizada pelo Comando do 2º Distrito Naval, que abrange Sergipe. Criado pelo Decreto nº 24.569, de 11 de julho de 1934, a Ordem do Mérito Naval destina-se a premiar os militares da Marinha que se tenham distinguido no exercício de sua profissão e, excepcionalmente, corporações militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, assim como personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras que prestaram serviços relevantes à Marinha do Brasil. Na solenidade, também estave presente o comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Humberto Caldas da Silveira Junior.

“Sinto-me extremamente feliz, afinal de contas, nós estamos num momento em que se comemora 156 anos de uma batalha que foi vitoriosa e por conta dos corajosos e bravos marinheiros do passado, e heróis de hoje, nós estamos vivendo esse momento. Isso é um motivo de orgulho muito grande, receber uma comenda como esta. E saio daqui mais feliz e alegre porque posso dizer que faço parte, por meio dessa comenda, da Marinha, desse grupo de guerreiros que representa e defende com muita honra o nosso Brasil”, declarou Belivaldo.

Segundo o Capitão dos Portos, Guilherme Conti Padão, o 11 de junho – Data Magna da Marinha, na qual se comemora a Batalha Naval de Riachuelo, é de grande relevância para a força. “E nesse dia nós também concedemos a Medalha de Honra ao Mérito Naval a personalidades nacionais que tanto contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Nada mais justo do que condecorar o nosso governador, pelas parcerias com o governo do Estado, a exemplo da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Adema, entre outros. São diversos acordos que nos possibilitam cumprir com a nossa missão. Então, dessa forma, nos sentimos muito honrados com essa homenagem prestada ao governador”, ressaltou o Capitão dos Portos de Sergipe.

Batalha Naval do Riachuelo

Na manhã de 11 de junho de 1865, a Força Naval Brasileira, sob o comando do Almirante Barroso, estava fundeada nas proximidades da cidade de Corrientes. De seu fundeadouro, os brasileiros avistaram a Esquadra oponente, com oito navios e seis chatas artilhadas que desciam o Rio Paraná. Na margem esquerda daquele rio, soldados e peças de artilharia inimigos aguardavam o momento de engajar. Seguiu-se um primeiro e rápido combate e, após, junto à foz do Riachuelo, um pequeno afluente do rio Paraná, travou-se o engajamento com a vitória brasileira.

Fonte assessoria

Foto Mário Sousa