Instituto de Identificação e PC/SE prendem foragido investigado por homicídio na Bahia









11/06/21 - 10:10:56

Em atuação conjunta entre o Núcleo de Investigação Social do Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM), a Polícia Interestadual (Polinter) e a 11ª Delegacia Metropolitana (11ª DM), foi cumprido o mandado de prisão de Denilson Reis. Ele estava foragido da Bahia, onde foi expedido mandado de prisão em decorrência da prática de homicídio no município de Nova Soure (BA).

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, o foragido passou a residir na cidade de Barra dos Coqueiros (SE) e fez a solicitação da primeira via de uma carteira de identidade em Sergipe. “Ele já tinha o RG na Bahia e solicitou a expedição do documento junto ao IICM. Ele deu entrada na solicitação utilizando uma certidão autêntica, verdadeira”, detalhou.

Jenilson Gomes destacou que o mandado de prisão foi identificado a partir da solicitação da carteira de identidade junto à instituição sergipana. “Nos procedimentos realizados pelo IICM foi verificada a existência do mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia”, complementou.

O crime foi praticado em 2014 e o investigado foi preso em 2017. “Ele chegou a ficar preso por conta do crime praticado em Nova Soure (BA), mas foi posto em liberdade e, nas etapas seguintes do processo, não se apresentou, ficando na condição de foragido. Diante disso, houve a expedição de um novo mandado de prisão e foi essa decisão judicial identificada na tentativa de emissão da carteira de identidade em Sergipe”, pontuou.

Informações e foto SSP