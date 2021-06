ITABAIANINHA ATINGE 100% DO PÚBLICO-ALVO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19









11/06/21 - 13:31:48

A última divulgação do ranking estadual de vacinação comprovou mais uma vez que Itabaianinha segue avançando com agilidade e transparência. O município aplicou 100% da primeira dose e 96% da segunda.

“É muito gratificante ver o reconhecimento do trabalho da nossa gestão, que diariamente se empenha com muito compromisso e responsabilidade, para vacinar a população itabaianinhense. Mais uma vez estamos no topo do ranking e já estamos recebendo mais 800 novas doses para continuidade do calendário”, informou a secretária de Saúde, Ingrid Alicia.

Para o prefeito Danilo de Joaldo, tudo isso é reflexo da boa condução dos trabalhos. “Temos uma equipe séria e comprometida com a vacinação. Fazemos campanhas de conscientização, vamos até as casas de idosos que moram mais afastados, montamos um ponto de vacinação numa quadra grande bem no centro da cidade, enfim, estamos fazendo de tudo para deixar nossa população em segurança. Espero que em breve estejamos todos vacinados”, declarou.

Com a grande aplicação, Itabaianinha encerrou mais uma etapa da vacinação e o calendário será retomado neste sábado (12) com a vacinação das pessoas acima de 50 anos de idade.

Secom