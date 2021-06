PESSOAS COM 55 ANOS PODEM SE VACINAR A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA EM ARACAJU









11/06/21 - 06:01:58

A população de Aracaju com 55 anos de idade já está apta para receber a 1° dose da vacina contra à Covid-19 a partir desta sexta-feira (11).

Aracaju iniciou a aplicação das duas doses da AstraZeneca normalmente. A da Pfizer é apenas para a 1ª dose. Já a aplicação da Coronavac está restrita à 2ª dose.

A vacinação do novo público ocorrerá de forma escalonada e começará pelos aracajuanos de 55 anos. No sábado, 12, será a vez dos cidadãos de 54 anos e no domingo, 13, daqueles que têm 53 anos. Já na segunda-feira, 14, serão vacinadas as pessoas de 52 anos, na terça-feira, 15, as de 51 anos e na quarta-feira, 16, avançará para as de 50 anos.

Na quinta-feira, 17, serão vacinados os cidadãos de 49 anos e, por fim, na sexta-feira, dia 18, quem possui 48 anos. Todas as pessoas que fazem parte destas faixas etárias deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

As vacinas também serão ofertadas 14 Unidades Básicas de Saúde: UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); UBS Cândida Alves (rua São João); UBS Adel Nunes (bairro América); UBS Roberto Paixão (bairro 17 de Março); UBS Amélia Leite (bairro Suíssa); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); e UBS Anália Pina (conjunto Almirante Tamandaré).

Confira o calendário da vacinação

Sexta-feira, 11: 55 anos

Sábado, 12: 54 anos, nascidos entre janeiro e junho;

Domingo, 13: 54 anos, nascidos entre julho e dezembro.