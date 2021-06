Plantão Enem: disponível mais uma programação semanal de estudos na TV e no YouTube









11/06/21 - 11:09:35

Os estudantes do curso Pré-Universitário já podem consultar a programação da próxima semana de videoaulas, que serão transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe, no período de 14 a 19 de junho, no horário das 19h às 22h, com retransmissão posteriormente pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

Os alunos poderão acompanhar o conteúdo didático por meio do canal exclusivo da Educação Sergipe, concomitantemente ao calendário pedagógico da comunidade escolar na qual está inserido, se for estudante do Ensino Médio da Rede Pública Estadual. É possível visualizar o horário e as matérias que irão ao ar no link: https://cutt.ly/lnPaWY6. A programação do canal do YouTube pode ser acessada no link: https://cutt.ly/inPaIbW

Todos os anos, o Curso Pré-Universitário da Seduc prepara os alunos da rede estadual para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sempre com grandes índices de aprovação. Além das aulas, os estudantes contam ainda com atividades como simulados, revisões, oficina de redação, orientação vocacional, entre outras. Os cadernos de estudos (material pedagógico) são fornecidos gratuitamente aos alunos, e todos os conteúdos e exercícios são produzidos pelos próprios professores do Preuni. Durante esse período de aulas remotas, as revisões estão sendo realizadas por meio de videoaulas, que são transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe de segunda a sábado, das 19h às 22h, com retransmissão posteriormente pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

No sentido de dar continuidade às aulas interrompidas pela pandemia, a equipe do Preuni debruçou-se na elaboração e oferta de aulas remotas com plantões no YouTube, disponibilização de simulados online, revisões geral e final, com transmissão também pela TV Alese, além de uma série de ações para integrar os alunos no ambiente virtual, a exemplo de lives no Instagram e a disponibilização do planejamento semanal de estudos.

O material de apoio pedagógico do Preuni também está disponível no portal Estude em Casa, no endereço: www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa, como os cadernos que auxiliam os alunos durante o ano letivo, dicas para o Enem, além de arquivos em PDF e simulados para o estudante testar suas habilidades sobre os conteúdos que são recorrentes no exame.

