PM EMITE NOTA SOBRE POLICIAL ACUSADO DE AGRESSÃO FÍSICA E AMEAÇA A EX-COMPANHEIRA









11/06/21 - 05:04:44

A Polícia Militar do Estado de Sergipe esclarece que referente a um áudio e vídeo veiculados nas redes sociais, onde um policial militar foi acusado por uma ex-companheira de agressões físicas e ameaças, a Corregedoria da PMSE já identificou o militar e está realizando todas as medidas legais cabíveis, inclusive instaurando um Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do policial militar e todas as circunstâncias ligadas ao fato, garantindo o direito constitucional do contraditório e ampla defesa, que é extensivo a todos os cidadãos! Tão logo seja concluído, será devidamente encaminhado à justiça.

Fonte PM/SE