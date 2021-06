PMA assina termo de permissão que autoriza permanência do kartódromo na Orla









11/06/21

A Prefeitura de Aracaju renovou a autorização para que o Kartódromo Emerson Fittipaldi ocupe a área localizada na Orla da Atalaia, zona Sul. O termo de permissão foi assinado na manhã desta sexta-feira, 11, pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo presidente da Associação Sergipana de Kart, Renan Tavares. Com a formalização, a Prefeitura, que passou a administrar a Orla em 2020, concede ao kartódromo o direito de utilização da área – aproximadamente 44 mil m² – pelos próximos dois anos. O ato foi acompanhado pelo presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca, pelo presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, e pelo vereador Fabiano Oliveira.

“É com grande satisfação que renovamos a autorização, com a assinatura deste termo de permissão. Acredito muito no esporte e sei da importância que este kartódromo tem para a nossa cidade. Temos muitos projetos para a Orla e estamos prospectando muitas novidades para a localidade. Com o termo, a associação poderá captar diversos eventos esportivos para a nossa capital e tenho certeza que, somados aos nossos projetos para a Orla, serão fundamentais para impulsionar a nossa economia, especialmente neste momento tão delicado que estamos enfrentando”, declarou Edvaldo.

Ao agradecer pela parceria com a Prefeitura, o presidente da Associação Sergipana de Kart, Renan Tavares, destacou que a assinatura do termo representa “um momento muito importante para o esporte sergipano”. “Estamos trazendo dois eventos nacionais para a capital, que são a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, e esse apoio da Prefeitura é essencial porque estamos na Orla da Atalaia desde 2005 e nosso kartódromo hoje é reconhecido como um dos melhores e mais bem localizados do Brasil”, afirmou.

Da mesma forma, o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca, disse que o termo de permissão “nos dá um alívio, para que possamos trabalhar ainda mais”. “Queremos agradecer ao prefeito Edvaldo e a todos aqueles que apoiaram para essa renovação do termo de permissão porque ele nos dá segurança para trazer eventos para a cidade, como a Copa do Brasil, prevista para 2022, inédita no Nordeste, e a Copa Nordeste que vamos ter no próximo mês. Vamos comunicar a Confederação Brasileira, de que o kartódromo está novamente dentro dos padrões, então é bastante importante para Aracaju e para Sergipe”, completou.

De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, através do termo de permissão, a Prefeitura cederá o uso da área pelos próximos dois anos, podendo prorrogar por mais tempo, ao final do prazo. “O termo de autorização de gestão da praia, firmado com a SPU, concede ao município de Aracaju o direito de ceder parte da área, atendendo todos os requisitos que são estabelecidos. Definimos esse período porque estamos elaborando o Plano de Gestão da praia. A partir daí, ele poderá ser prorrogado por mais tempo”, reforçou.

