POLÍCIA ENCONTRA O CORPO DO CABELEIREIRO DON NO POVOADO MANIÇOBA









11/06/21 - 16:46:03

O corpo do cabeleireiro Don foi encontrado na tarde desta sexta-feira (11) no povoado Maniçoba, em Divina Pastora. Policiais e equipes do Corpo de Bombeiros, realizaram buscas e o corpo foi localizado.

O cabeleireiro Claudon Alves Feitosa, o Don como era conhecido, desapareceu na noite do último sábado (05), em Nossa Senhora das Dores, quando foi levado de sua residência, localizada no bairro Fontinha, por mais duas pessoas em um carro preto.