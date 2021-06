POLÍCIA PRENDE 3º SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO NA MORTE DE CABELEIREIRO EM DORES









11/06/21 - 14:59:55

A polícia prendeu nesta sexta-feira (11) Francismar de Almeida Santos, identificado pela polícia como o terceiro suspeito de envolvimento no desaparecimento do cabeleireiro Claudon Alves Feitosa, ocorrido na cidade de Nossa Senhora das Dores no último sábado, após um assalto em sua residência.

Policiais e equipes do Corpo de Bombeiros, realizam buscas pelo cabeleireiro. As informações apuradas inicialmente são de que o corpo estaria em uma área de mata fechada, no município de Divina Pastora.

Na última segunda-feira (07) um casal foi preso. Marcelo Ribeiro Santos e Joana Santos são suspeitos de envolvimento no caso.