Prefeitura de Barra promove live sobre Exploração do Trabalho Infantil em tempos de COVID-19









11/06/21 - 13:39:19

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove nesta segunda-feira, 14, uma live sobre a ‘Exploração do Trabalho infantil em tempos de COVID-19: A emergência na proteção de crianças e adolescentes’. A live contará com a participação virtual de integrantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente do município de Barra dos Coqueiros, do promotor do Ministério do Trabalho, Dr. Raymundo Ribeiro e de Paula Lomes, Referência Técnica Estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil /PETI.

O evento online tem como público alvo profissionais da Rede Socioassistencial, da Rede Escolar Municipal e Estadual, Conselhos Municipais e a sociedade em geral. Os interessados podem acompanhar a live, a partir das 15h, no youtube da Prefeitura de Barra dos Coqueiros. Durante a transmissão ao vivo será sorteado o livro “Trabalho Infanto Juvenil em Sergipe: Desafios e perenidade de uma tradição cultural”, do Dr. Carlos Alberto Vasconcelos e da Dra. Diana Mendonça de Carvalho.

Essa ação da Secretaria Municipal de Assistência Social fará alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, comemorado no dia 12 de junho. Além da live, a Secretaria também realizará abordagem social na feira livre para sensibilizar os feirantes sobre os riscos e violação de direitos que as crianças estão expostas. “Serão realizados ainda, rodas de conversa com os proprietários de bares e feirantes com objetivo de assinar um termo de compromisso. E entrega do selo Amigo da Infância: todos contra o trabalho infantil”, acrescenta a secretária Municipal de Assistência Social, Emilly Martins Nardelli.

#barracontraotrabalhoinfantil #todoscontraotrabalhoinfantil #denuncie #disque100

por Andréa Oliveira