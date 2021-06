Prefeitura de Neópolis recebe 180 tablets e pretende inovar com educação digital









11/06/21

A Prefeitura Municipal de Neópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, promoveu na manhã da última quinta-feira, 10, uma solenidade de entrega de 180 novos tablets que serão utilizados pelos estudantes da Rede Pública de Ensino. A ação é resultado do projeto Aula Digital, viabilizado em uma parceria com o Instituto Paramitas e a Telefônica Vivo.

Durante o ato de entrega, os equipamentos foram recebidos pelos diretores das seis escolas contempladas, os quais também receberam as instruções de manuseio dos aparelhos.

Na ocasião, a Prefeitura de Neópolis anunciou que os equipamentos serão destinados a seis escolas municipais, sendo elas o Centro Educacional Municipal Tiradentes e as escolas municipais Eronildes Gomes do Sacramento, Profª Lisete Gomes, Gerônio Vieira Bastos (Povoado Tapera), Carlos Torres de Souza (Povoado Flor do Brejo) e Joaquim de Medeiros Chaves (Povoado Cacimbas).

Segundo o secretário municipal de Educação, Desporto e Lazer, Amilton Amorim, a ação faz parte de uma série de parcerias e ações que o município de Neópolis tem buscado para melhorar os índices educacionais. “Fomos o único município do Baixo São Francisco contemplado nessa parceria, que é resultado de um trabalho sério e dedicado a inovar a nossa educação municipal. Estamos colhendo os primeiros frutos da gestão do prefeito Célio de Zequinha e temos certeza de que estamos no caminho certo para continuar evoluindo”, disse.

Projeto Aula Digital

A ação do Instituto Paramitas faz parte do Aula Digital Futuro, projeto da Telefônica Vivo que tem como objetivo combinar a formação técnico-pedagógica de educadores e gestores com conteúdos e recursos tecnológicos que permitem a personalização da aprendizagem em sala de aula.

Hoje o programa atende cinco estados e beneficia mais de 200 mil estudantes brasileiros. Em termos mundiais, o programa já está presente em 38 países e atende 11 milhões de estudantes.

Foto assessoria

Por Daniel Rezende