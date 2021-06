Restaurantes reúnem menu especial para o jantar do Dia dos Namorados









11/06/21 - 16:25:12

O próximo sábado é marcado pela comemoração ao Dia dos Namorados e para celebrar o amor em grande estilo , nada melhor do que um jantar romântico a dois!

Para compor o jantar do Dia dos Namorados, o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins oferecem opções em mais de 30 restaurantes para a data. Tem menu para todos os gostos, seja para os que preferem a culinária oriental, italiana, frutos do mar ou mesmo petiscos, além das entradas e sobremesas. Delícias gastronômicas que podem ser apreciadas em casa através da plataforma digital ou nos restaurantes, para os casais que buscam um lugar especial para um jantar romântico.

No Riomar Aracaju Online, os clientes podem acessar a seção ‘Gastrô para dois’, onde é possível encontrar opções diversas de pratos para compartilhar e celebrar. Para os amantes do sushi e sashimi, uma boa pedida é o Combinado Especial e Combo Completo do Senzai Express, os harumakis – ótimas opções de entrada – a partir de R$ 13,90.

Já para os amantes das carnes, o restaurante Madero oferece um menu bem diversificado, além de pratos mais leves à base de peixes e saladas, em um ambiente super confortável.

A turma que é apaixonada por frutos do mar encontra variadas preparações à base de camarão e peixes no Camarada Camarão, como o Camarão Siciliano e o famoso Salmão Crocante, por exemplo, mas há também outras opções de proteína animal, como frango e carne bovina. Uma boa opção para os apaixonados é aproveitar o jantar a dois no aconchego do restaurante.

Quem curte um jantar mais informal, o Ferreiro Grill oferece, além dos pratos principais, diversos petiscos como as famosas empadinhas de Queijo do Reino e Camarão. As opções mais elaboradas ficam por conta do Bacalhau à moda do Chef e Pernil de Cordeiro, além das tradicionais sobremesas Banofee e Torta Búlgara, caem super bem para fechar com doçura o jantar romântico.

A plataforma do Shopping Jardins Online também oferece opções deliciosas para o jantar romântico. No Va Bene, os combos Filé e Queijo e Quattro Mari acompanham sobremesa e um vinho à escolha do cliente.

Para quem deseja aproveitar a noite do Dia dos Namorados saboreando cortes nobres de carne, o Azougue traz opções como o T-Bone Steak, o Bife de Ancho e o Filé Aperitivo. Já no Yang Chan, as iguarias orientais como o Yakissoba Especial, e o Combinado da Casa, com 25 peças de sushi.

O Tio Armênio preparou um cardápio especial para a confraternização em casa ou no ambiente aconchegante do restro. Entradas tradicionais como o Bolinho de bacalhau ou Mini pastéis são petiscos perfeitos para iniciar a celebração. Pratos como o Risoto vegetariano e Tilápia Fiorentina complementam o jantar a dois.

Para finalizar a celebração, opções de sobremesa não faltam no Shopping Jardins, como por exemplo, o mini pudim de leite condensado do Azougue e a saborosa barra de Ninho com Nutella da Gelateria Moderna.

Entrega rápida

Os pedidos podem ser feitos através dos sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br ou pelos aplicativos Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online, onde também é possível encontrar sanduíches, pizzas, hambúrgueres, tortas, salgados e bebidas.

Os canais de e-commerce dos shoppings RioMar e Jardins atendem a todos os bairros de Aracaju e estão operando com frete grátis para a primeira compra ou pedidos acima de R$ 75. O prazo de entrega é estimado em uma hora para as refeições e em duas horas para os produtos.

Da assessoria – Foto: Divulgação