Setor de transporte já tem mais de 1,6 mil rodoviários vacinados









11/06/21 - 11:56:03

Número representa 83% dos trabalhadores que atuam na linha de frente

O setor de Transporte buscou junto à Prefeitura de Aracaju inclusão na imunização contra o vírus da Covid-19 dos trabalhadores rodoviários que atuam na linha de frente desde o início da pandemia em março de 2020. E já foram vacinados 1.655 motoristas e cobradores entre o final de maio e o início de junho. O número representa um total de 83% dos profissionais que atuam na linha de frente.

As empresas prestadoras do transporte comemoram esse resultado e nos próximos dias serão vacinados os demais colaboradores (339). Todavia seguem todas as campanhas internas e externas de conscientização quanto às medidas de prevenção para o zelo tanto com o funcionário como o passageiro do transporte. Desde a liberação da imunização para os trabalhadores rodoviários, o Setransp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju) e a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) se colocaram à disposição das autoridades públicas para auxiliar na vacinação dos rodoviários.

“Mesmo com todas as dificuldades, o setor segue empenhado por todos. Oferecemos as estruturas das unidades do SestSenat e das garagens das empresas prestadoras do transporte público coletivo para imunização em massa, mas como não foi possível deslocar essa estrutura dos postos de saúde, contribuímos com a SMTT no incentivo ao cadastro dos rodoviários para vacinação. Seguimos à disposição para contribuir para com a saúde dos colaboradores e dos passageiros, reforçando e mantendo todas as medidas de prevenção “, comentou o presidente da Fetralse e do Setransp, Alberto Almeida.

Fonte e foto assessoria