Shoppings se unem a entidades e lançam campanha de combate ao trabalho infantil









11/06/21 - 11:41:36

O trabalho infantil é um dos mais cruéis problemas sociais. Com a pandemia, a situação se tornou ainda mais grave nas grandes cidades. Para alertar a população, o Grupo JCPM, através do RioMar Aracaju e Shopping Jardins, se uniu a entidades da rede de proteção à criança e adolescentes para lançar uma campanha de sensibilização visando o combate ao trabalho infantil. Com a frase “Respeite o futuro de uma criança”, a iniciativa visa buscar apoio da sociedade em não estimular a permanência delas em atividades com algum tipo de remuneração, seja comercializando pequenos itens ou mesmo praticando a mendicância. As peças vão ocupar todo o mall dos shoppings a partir desta segunda-feira, dia 14.

São parceiros na iniciativa junto ao Instituto JCPM, RioMar Aracaju e Shopping Jardins, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe, Ministério Público de Sergipe, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA), Secretaria da Assistência Social do Município e Abrasce.

“No mês de junho é lembrado nacionalmente o combate ao trabalho infantil. Estamos realizando neste momento em quatro Estados (Bahia, Sergipe, Ceará, além de Pernambuco) parcerias com entidades da rede de proteção à criança e ao adolescente para trabalhar a temática. Em Aracaju, os shoppings estão colocando o assunto de forma leve e, ao mesmo tempo, firme sobre os efeitos danosos no futuro de cada criança ao permanecer trabalhando nas ruas”, destaca a diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lucia Pontes.

O dia 12 de junho foi instituído em 2002 pela Organização Mundial do Trabalho (OIT) como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil a fim de reforçar a conscientização das famílias, sociedade, governos e empresários sobre a importância de se erradicar essa prática. “Temos no nosso estado a marca do trabalho infantil em feiras livres e logradouros públicos, até pouco tempo em matadouros públicos municipais. O Ministério Público do Trabalho tem a atribuição constitucional de reprimir e repelir essas irregularidades e violações aos direitos humanos e fundamentais de crianças e adolescentes. Elas não possuem o direito ao trabalho e sim a profissionalização através da aprendizagem profissional. Além disso, outro direito básico fundamental é o direito à educação. Os dois pilares, educação e profissionalização, devem nortear políticas públicas por municípios, estados e a própria união para bem orientar as nossas crianças, adolescentes e a nossa juventude. O trabalho não é o caminho a ser trilhado para pessoas ainda em formação, o caminho a ser seguido é o da educação e da profissionalização”, ressalta Raymundo Ribeiro, procurador do Trabalho.

2021 foi indicado pela Organização Internacional do Trabalho como o ano Internacional para eliminação do trabalho infantil, com foco em promover ações legislativas e práticas para erradicar essa problemática tão séria e que afeta várias nações, sobretudo as mais pobres.

A concepção da campanha foi feita pela equipe de marketing do RioMar Recife a partir de diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e será levada para outros Estados onde o Grupo JCPM tem atuação. As peças buscaram, a partir de frases e ilustrações, fazer a sociedade refletir sobre o tema. Entre os alertas estão: Respeite o futuro de uma criança. Diga sim a mais crianças e adolescentes nas escolas; diga sim a mais crianças com direito a acolhimento de um lar; diga sim para mais crianças com acesso à cultura e lazer. Um vídeo de posicionamento também será veiculado nos canais oficiais do empreendimento, além de TV aberta e fechada, ao longo da campanha.

“O Grupo JCPM possui em seu DNA o compromisso na busca do diálogo com a sociedade sobre temas importantes. E para esta campanha alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a união com órgãos que já atuam na proteção de crianças e adolescentes só vem ratificar a preocupação do Grupo com um dos grandes problemas enfrentados no país e que necessita de urgência para ser erradicado. Nossas crianças precisam estar protegidas dentro do seio familiar e recebendo o suporte educacional nas escolas”, pontua Débora Guerra, coordenadora de Projeto Sociais do IJCPM.

Ações solidárias

Em Aracaju, além da ação que será realizada no mall do RioMar e Jardins, os dois empreendimentos irão promover campanhas solidárias em benefício de instituições que atuam no trabalho social com crianças e adolescentes.

No RioMar, a campanha irá apadrinhar o Instituto Rahamim e o Lar Dulce Lar – Centro Comunitário. Já no Jardins, a ação irá apoiar a Instituição Beneficente Emmanuel – Ibem e a Servos e Servas da Trindade – Casinha de Jesus. O Fundo Municipal da Criança será assistido pela campanha dos dois shoppings. Para contribuir com os trabalhos das instituições, basta acessar os canais de compras online dos empreendimentos e efetuar a doação.

Como ajudar?

Em wwwriomararacajuonline.com.br e www.shoppingjardinsonline.com.br ou nos aplicativos RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online, é só acessar a aba ‘Loja Solidária’ e escolher uma das sacolas com valores a partir de R$ 5. O processo funciona como uma compra normal. Basta incluir o item em sua sacola e finalizar a compra com o cartão de crédito. O valor doado será destinado integralmente à instituição escolhida.

Foto: Divulgação

Da assessoria