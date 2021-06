Simão Dias comemora neste sábado 131 anos de Emancipação Política









11/06/21 - 16:05:56

Simão Dias completa neste sábado, 12 de junho, 131 anos de Emancipação Política. Devido à pandemia do novo coronavírus, a comemoração alusiva ao aniversário da cidade acontece de forma virtual e sem a presença de público.

A Prefeitura de Simão Dias organizou a programação, incluindo alvorada, Missa Solene, culto evangélico, hasteamento de bandeiras e ações culturais.

Importante município sergipano, Simão Dias é destaque na agricultura com a cultura do milho e na pecuária; no setor industrial; além de ser reconhecida nacionalmente pelo seleiro político e cultural.

Terra abençoada pela padroeira Senhora Sant’Ana, Simão Dias se destaca ainda pela beleza da cidade, em especial a Praça Barão de Santa Rosa, cartão postal, além do Ponto Turístico da Serra do Cabral.

Município próspero, localizado na região Centro-Sul do estado, Simão Dias faz fronteira com a Bahia e abre caminho para outros municípios em solo baiano e sergipano.

A história do município remete que em 15 de março de 1850 o território que pertencia a atual Simão Dias foi elevada por lei a Vila, denominada “Senhora Santa’ Ana de Simão Dias”, Simão Dias (de 1912 a 1944: Anápolis) recebeu status de município pelo decreto nº 51 de 12 de junho de 1890.

Após se tornar uma cidade, Simão Dias teve como primeiro prefeito, escolhido por meio de uma votação, o coronel e advogado Rafael Arcanjo Montalvão. Um marco histórico da sua fundação foi o Vaqueiro Simão Dias, que chegou com seu rebanho nessa terra que era ocupada por índios.

O atual prefeito, Cristiano Viana, destaca as virtudes dos simãodienses e o momento pandêmico causado pela Covid-19.

“Neste dia 12 de junho a nossa querida cidade de Simão Dias completa 131 Anos de Emancipação Política. São 131 anos de história de lutas, desafios e conquistas de um povo de fé, trabalhador e acolhedor. Há seis meses, Deus e a nossa gente me permitiram administrar e cuidar do futuro dos simão-dienses”, enfatiza o gestor.

Ainda segundo o prefeito, “em tempos tão difíceis, rogo a Deus que pela intercessão de Senhora Sant’Ana derrame bênçãos e nos permita vencer o mais breve possível esse momento de pandemia”. E conclui, Simão Dias, parabéns pelos seus 131 anos. meu trabalho está apenas começando.

Ascom – Prefeitura Municipal de Simão Dias