Vereadores de Riachuelo votam PL que visa a regulamentação do CREAS









11/06/21 - 06:00:11

Mais uma Sessão Ordinária foi realizada na Câmara Municipal de Riachuelo na manhã desta quinta-feira, 10. Para a discussão do dia, o presidente da Casa Clécio Carlos (MDB), o “Clécio do Central”, abriu o espaço para todos os parlamentares interessados em debater a matéria e que previamente se inscreveram para discursar.

Na pauta de votação, foi exposto o Projeto de Lei (PL) n°. 795/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe a regulamentação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), cargos e salários dentro da organização da assistência social no âmbito da administração pública municipal do Poder Executivo. O PL foi colocado na pauta de votação pela primeira vez e foi aprovado por unanimidade dos presentes.

O vereador Marcel Cajueiro (MDB) colocou em votação dois requerimentos: o de n°. 40/2021, que requer que seja encaminhado expediente ao diretor do Departamento de Estradas de Rodagem de Sergipe (DER), Anderson das Neves, e os representantes das Cooperativas de Transporte Público de Sergipe, que fazem a linha com o Município (Coopertalse e Coopertaju), solicitando dos mesmos que seja marcada uma reunião no dia 21 de junho, para tratar de assuntos referentes às demandas do Município; E o requerimento n°. 41/2021, para que que seja encaminhado ao Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Saúde, pedindo que sejam vacinadas as classes dos taxistas, motoboys, motoristas de aplicativos e comerciantes. Em seu discurso, Marcel pediu o apoio dos vereadores para que votassem a favor do requerimento, tendo em vista que os grupos em questão são prioritários. “É de grande importância que essas categorias sejam vacinadas, eles trabalham diariamente em contato com o povo”, pediu.

Ainda na pauta do dia, foram votadas as indicações n°. 53/2021, de autoria do vereador Rosemberg Hipólito (PT), que solicita ao Poder Executivo juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente, que seja feita a revitalização da pracinha da rua Dr. Mário Menezes; E a indicação n°. 61/2021, de autoria do vereador Marcondes Hipólito (PDT), solicitando que seja encaminhado ao prefeito Peterson Dantas (MDB), juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Gestão Ambiental, para que seja realizada a construção de uma quadra de futevôlei ao lado do Ginásio de Esportes Prefeito Júlio Leite, localizada na Praça José Carlos de Souza.

Texto E Foto: Ascom/CMR